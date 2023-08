FOTOD ⟩ Vabaduse puiestee on suletud: raskes avariis sai viga neli inimest

Täna hommikul kella 8 paiku sai häirekeskus teate, et Tallinnas Vabaduse puiesteel on juhtunud liiklusõnnetus. Esialgsetel andmetel juhtus nelja sõiduki vahel ahelavarii, kus sai kannatada neli inimest, kellest kolm on raskes seisus, teatas politsei pressiesindaja.