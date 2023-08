Pere Sihtkapital peatas lastetuse uuringud ja hävitas andmed

«Lisaks lasterikastele suunatud uuringu peatamisele on sihtkapital koostöös küsitlusfirmaga otsustanud isikuandmete kaitse huvides kaotada lasterikaste perede uuringu ankeedivastustest seostava tunnuse, mis väljendas vastaja nõusolekut, et tulevikus võiks pikaajalistes uuringutes ankeedivastuseid registriandmetega seostada. Sihtasutus loobub sellest võimalusest.»

«Lasterikaste uuringuga jätkamisega seotud tingimused otsustatakse pärast osapooltega konsulteerimist. Nii AKI kui eetikakomitee on kinnitanud, et lasterikaste perede uuring nende luba ei vaja. Täiendavalt kinnitab sihtkapital, et ülikoolile ei ole nendega sõlmitud lepingu alusel teostatavates uuringutes isikuandmeid üle antud.»