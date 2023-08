FOTOD ⟩ Üle tuhande Tallinna lapse sai kingituseks ranitsa ja koolitarbed

Tallinna abilinnapea Betina Beškina sõnul oli tore, et nii lapsed kui ka vanemad nautisid seda, et said koos kinno tulla ja aega veeta. «See on pereüritus, mida kõik alati ootavad. Samamoodi on oluline ka see, et üha kasvavaid hindu arvestades on tasuta koolitarbed vähekindlustatud peredele suureks abiks,» rääkis Beškina.