Homme häkime ruutereid ehk mis toimus tüdrukute küberturbelaagris

«Ja nüüd me häkime siia paneeli sisse,» kuulutab silmade särades 15-aastane Sofia Bagnoli, kes vaid oma nutitelefoni kasutades murrab sisse vilkuvate tuledega paneeli. Tegemist on vaid ühe oskusega, mida noored nädal aega kestvas laagris õpivad.

Sofia on laagrisse tulnud Itaaliast koos nelja kaasmaalasega, kes kõik on küberturbepisiku saanud oma kohalikust koolist. Koos osalesid nad küberturbeteemalisel võistlusel ja said sealt ka kutse tulla Eestisse laagrisse. 14–16-aastased Alice, Rebecca, Laura ja Giulia on senise kogemusega väga rahul.