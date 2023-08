Erakondade reitingud: Reformierakonna toetus on kerges langustrendis

Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti koostöös valmiva iganädalase küsitluse siimaste tulemuste põhjal toetab Reformierakonda 25,8 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda 22,6 protsenti ja Keskerakonda 18,2 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Reformierakonna toetus on viimase kolme nädalaga langenud 2,5 protsendipunkti võrra. EKRE toetus on viimase nelja nädala jooksul püsinud 22-23 protsendi vahel. Keskerakonna toetus on viimased kolm nädalat püsinud 18 protsendi juures.

Esikolmikule järgnevad Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 10,5 protsendiga, Isamaa 9,8 protsendiga ning Eesti 200 8,4 protsendiga. Võrreldes kolme nädala taguse madalpunktiga on Eesti 200 toetus praegu 1,4 protsendipunkti võrra kõrgem.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 44,7 protsenti ning opositsioonierakondi 50,6 protsenti vastajatest.

Tartu ülikooli teaduri Martin Mölderi sõnul on täheldada mõned muutused eelmiste kuude trendides. «Reformierakonna nelja nädala koondtoetus on kolmandat nädalat kahanenud ning iganädalaste toetusprotsentide dünaamika annab alust oletada, et ka järgmisel nädalal pigem näeme oravate toetuse langust. Samas on EKRE langustrend selgelt peatunud ning kõige viimastes nädalastes tulemuses on nende toetusnumber isegi samal tasemel kui Reformierakonna nädalane reiting,» rääkis Mölder.