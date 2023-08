Algas allkirjade kogumine isikuandmete kaitse erikomisjoni loomiseks riigikogus

«Hiljutisest Eesti naistele suunatud teadusuuringuga seotud juhtumis on tuhandete inimeste isikuandmed saadud rahvastikuregistrist õigusvastaselt. Lisanduvalt on selgunud, et siseministeeriumi hallatavas rahvastikuregistris on inimeste andmed tehtud vaikimisi kättesaadavaks inimese nõusolekuta ehk ei rakendata vaikimisi andmekaitset, lisaks muid detaile. Aastaid vaikimisi kehtinud kord ja toimunu võivad olla vastuolus Euroopa Liidu isikuandmete kaitse üldmäärusega,» ütles MTÜ Kriisiuuringute Keskuse juht Hannes Nagel.