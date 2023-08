INTERVJUU ⟩ Raul Eamets: see on politiseeritud rünnak, et inimene tühistada

Mai alguses võttis Pere Sihtkapitali juhatuse esimees Hillar Peterson minuga ühendust ja ütles, et kuna sihtasutused ei saa enam teha rahvastikuregistrist päringut tundlike isikuandmete, näiteks aadressi kohta, siis tunnuste alusel ise uuringu valimi kokku panemiseks on seda vaja teha koostöös ülikoolidega, ning küsis, kas on mõeldav, et ülikool volitab sihtasutust uuringuid läbi viima. Ta ütles, et ülikoolil mingisuguseid lisakohustusi ei tule, sihtasutus võtab lubade taotlemise ja uuringu korraldamise enda peale, ülikool ainult nõustab uuringu alustamist, võib-olla vaatab küsimusi üle ja pärast saab korraldada ka andmete analüüsi, sest need andmed kuuluvad ülikoolile. Sotsiaalteaduste valdkonna dekaanina nägin, et see on väga hea võimalus saada teaduslikus mõttes väga olulist informatsiooni. Saatsin lepingu projekti ülikooli juristile Aliis Liinile.