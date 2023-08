POSTIMEES UKRAINAS: Slava Ukraini vilepuhuja: mul on hirm, et mind pannakse vangi

Mul on hirm sellepärast, et minu vastu fabritseeritakse rahulikult seda asja. Need inimesed rahulikult lepivad kellegagi kokku (Tšernovi vastu kriminaalasja algatamises), keegi ei pööra mingit tähelepanu jämedatele rikkumistele minu kinnipidamisel ja selle asja uurimisel. Mul pole väga suurt usku sellesse, et nüüd Pavlohradi kohtunik nendele rikkumistele tähelepanu pöörab. See pole siin keeruline helistada kohtunikule ja paluda tal teha nii, nagu vaja.

Ma muidugi väga loodan, et kohus võtab vastu sõltumatu ja õiguspärase otsuse. Loodan, et see kohus lõpuks kuulab ära minu kaitsja argumendid ja järeldused, kus nad räägivad vigadest minu kinnipidamisel ja kogu selle asja uurimisel.

Mul on hirm selle ees, et karistuseta jäävad need, kes fabritseerisid selle asja minu vastu.

Mul on hirm, et kogu see raha varastamise uurimine nii Ukrainas ja Eestis ei jõua mitte kuhugi ja see asi lihtsalt lõpetatakse.

Mul on hirm, et kaob nende inimeste usk, kes tahavad päriselt Ukrainat aidata. Kui nad näevad veel lisaks ka seda, et kui sul on sidemed, siis sa võid lasta Ukrainas kinni panna endale ebamugava inimese. Selle eest, et sa räägid välja selle, et me varastame. Olgu, siis me paneme su kinni. Ma kardan, et paljud ütlevad, et ma ei taha aidata, kui ma sellist asja näen.

Ma väga tahan, et Eesti avalikkus teaks ja jälgiks seda kohtuasja, sest väga paljusid Eesti elanikke on juba petetud, kui korjati raha Ukraina sõdurite ja inimeste aitamiseks. Tegelikkuses läks see raha hoopis mujale, see raha läks fondide juhtide taskutesse. See näeb praegu välja nii, et mind tahetakse vaikselt vangi panna.

Suur aitäh kõigile Eestis, kes minu asja jälgivad, kaasa elavad ja sellest kirjutavad. Aitäh, et te usute, et need polnud minu relvad seal autos.