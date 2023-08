VIDEO ⟩ Tulevane Tallinna volikogu esimees tahab anda linnaosakogudele rohkem võimu

Kui keeruline on juhtida Tallinna linna koos Keskerakonnaga?

Ma olen näinud, et see koostöö on olnud hea nii linnavalitsuse meeskonnal, kui praegusel volikogu esimehel Jevgeni Ossinovskil, nii et ma usun, et see on võimalik.

Kui palju on tunda, et Keskerakond tahab oma väiksemast koalitsioonipartnerist üle sõita?

Meil on pigem olnud väga head suhted, oleme suutnud ära teha palju selliseid asju, mis sai koalitsioonilepinguga paika pandud ja mis on ka meie programmis. Nii et paljud asjad toimivad ja ma astun sellesse ametisse pigem väga julgelt ja usun, et koostöö sujub. Seda kinnitab ka minu senine kogemus rahanduskomisjonist.

Kus keerulisi kohti võib tulla?

Eks eelarve on alati keeruline, me ju teame, et rahaline olukord nii riigis kui omavalitsuses on pingeline, aga eelarved on pakkunud pinget ka eelnevatel aastatel.

Mida te volikogu esimehena tahate ära teha?