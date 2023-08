Kaja Kallas Pere Sihtkapitali skandaalist: see on sisult ja vormilt inimeste magamistuppa piilumine

«See kindlasti nõrgestab usaldust riigi suhtes, et need andmed oleks kindlates kätes. E-riigi aluseks on usaldus tehnoloogiate ja nende toimimise osas, samuti usaldus, et isikute andmed on kaitstud. Selleks ei pea olema tekkinud varaline kahju, sest privaatsuse riive iseenesest on juba väga tõsine rikkumine,» ütles Kallas.

Tema sõnul on igal inimesel õigus privaatsusele ja andmeid ei tohi kuritarvitada. «Selleks ei tohi võimalust isegi mitte tekkida,» rõhutas peaminister.

Tema sõnul on riigil kohustus kaitsta oma inimeste andmed ning andmekaitset peab rakendama nii, et sellised juhtumid enam korduda ei saa.

Kallas tervitas, et juhtumi osas on alustatud menetlust ning kinnitas, et riik peab nende uurimiste osas olema avatud. «Loodan, et avalikkust järjekindlalt sellest ka informeeritakse,» ütles Kallas.

Peaministri hinnangul on kõne all olev uuring oma sisult ja vormilt inimeste magamistuppa piilumine. «Ma vaatasin seda küsimustikku ja ma saan täiesti aru nendest naistest, kes tunnevad end häirituna. Need küsimused olid solvavad,» ütles Kallas.

Tema sõnul ei saa nõustuda suhtumisega, et naiste väärtus on vaid laste sünnitamises.

Läänemets: on äärmiselt vale naisi selliselt kohelda

Siseminister Lauri Läänemets. Foto: Tairo Lutter