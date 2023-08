GALERII JA VIDEO ⟩ Jevgeni Ossinovski: Tallinnas saadakse nüüd ka minuta hakkama

See otsus küpses juba varem, kuna riigikogu valimiste järgselt usaldati mulle fraktsiooni juhtimine. Sotsiaaldemokraadid on valitsuses, uue valitsuse tegevuskava on väga ambitsioonikas ja poliitiline õhustik üsna pingeline, mis tähendab, et mul lihtsalt ei ole täiendavat ajalist energiaressurssi, et samal viisil Tallinna juhtimisse panustada. Sellest tulenevalt sündis ka lahkumisotsus. Tallinna piirkonna juhatus valis uue kandidaadi nende inimeste seast, kes meil fraktsioonis on. Kui inimesed suurde poliitikasse tulevad, eks nad alaustavadki tihtipeale olukorras, kus neid tuntakse vähem, aga tänu oma rollile, saavad nad end ka tõestada. Olen veendunud, et Maris Sild ennast selles ametis ka tõestab.

Vastupidi, kui me Tallinna koalitsioonis alustasime, tekkis pealinnas üle väga pikkade aastate esimene koalitsioonivalitsus. Toona ennustati, et liiga kaua see liit ei püsi ja kui püsibki, siis mida need sotsiaaldemokraadid ikka ära teha suudavad. Kui me sellel suvel tegime ülevaadet koalitsioonilepingu täitmisest, siis tabas meid endidki positiivne üllatus, et üle poole meie asjadest, on kas juba ära tehtud või väga aktiivselt tegemisel, samal aja kui valitsemisperioodi algusest on möödas alla kahe aasta möödas. Seega oleme suutnud ennast Tallinna koalitsioonis võrdväärse partnerina tõestada. Muidugi on olnud ka keerulisemaid hetki, aga need said alati väärikalt ja austavalt lahendatud ning koalitsioon toimib. Kui alguses oligi ehk minu poliitilist kaalu rohkem vaja, siis tänaseks on meie linnavalitsuse liikmed pea kahe aasta kogemuse võrra rikkamad. Nad on väga tublid ja tugevad poliitikud ja seetõttu on mul ka lihtsam keskenduda riigi poliitikale.