Vallad: riigi pakutud harjutusväljade talumishüvitis on ebaõiglane!

Vallajuhid leiavad, et see kallutab kaalukeele linnalise asustustega omavalitsuste poole, samas kui omavalitsused, mille territooriumil harjutusväljad ka seni asunud on, on aja jooksul juba kaotanud ning kaotavad veelgi nii elanikke kui eluhooneid. Sealne elukeskkond on juba pikemat aega olnud häiritud, kinnisvaraturul on need paigad vähem väärtuslikud ning kavandatavate arenduste käigus sunnitakse oma kodukohast lahkuma veel hulk praeguseid elanikke.