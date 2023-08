Jevgeni Ossinovski: Tallinnas saadakse nüüd ka minuta hakkama

See otsus küpses juba varem, kuna riigikogu valimiste järel usaldati mulle fraktsiooni juhtimine. Sotsiaaldemokraadid on valitsuses, uue valitsuse tegevuskava on väga ambitsioonikas ja poliitiline õhustik üsna pingeline, mis tähendab, et mul lihtsalt ei ole aega ega energiat, et samal viisil Tallinna juhtimisse panustada. Sellest tulenevalt sündis ka lahkumisotsus. Tallinna piirkonna juhatus valis uue kandidaadi nende inimeste seast, kes meil fraktsioonis on. Kui inimesed suurde poliitikasse tulevad, eks nad alustavadki tihtipeale olukorras, kus neid tuntakse vähem, aga tänu oma rollile saavad nad end ka tõestada. Olen veendunud, et Maris Sild ennast selles ametis ka tõestab.