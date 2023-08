Natalie Mets ise ütleb, et öölinnapea on see inimene linnasüsteemis, kes koordineerib, vastutab ja vahendab kõike seda, mis toimub õhtusel, öisel ja varahommikusel ajal. «Minu aeg linnas on kümnest õhtul kuueni hommikul,» ütleb Mets.