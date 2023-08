Riina Solman: Eestil on siseministriks pahatahtlik valevorst

Solmani sõnul on selline olukord ohtlik seetõttu, et valitsuse pressikonverentsilt eeldatakse kvaliteeti ja tõde ülalt alla rahvale teadmiseks, kuid selle asemel esitatakse pahatahtlikult ettevalmistatud kommunikatsiooni valitsusliikmetele ebameeldivate poliitikute ja poliitikate kohta. Solmani sõnul on juba näha ka teadlaste ja ettevõtjate tühistamist ning avalikku hukkamõistmist.

Solmani sõnul peab siseminister Läänemets aru saama, et on jõuminister ja esindab jõuministeeriumi. «Tegu on vastutusega, mis ei luba tal käituda hoolimatu ja pahatahtliku valevorstina. Kui jõuminister esitab valitsuse pressikonverentsil paranoilisi valeväiteid ja laimu, siis on see ohuks riiklusele. Eesti inimesed eeldavad, et siseminister kaitseb meie turvalisust, kuid selle asemel ta keelab, käseb, poob ja laseb ning hirmutab omaenda ametnikke,» ütles Solman.

Solmani hinnangul ei tohiks jõuministeeriumi juhtiv minister olla hoolimatu ja pahatahtliku poliitilise tagakiusuga tegelev poliitik. «Valitsuse pressikonverents on muutunud kohaks, kus ministrid rahva informeerimise asemel kasutavad endale antud platvormi, et levitada kuulujutte ning esitada valeväiteid, millega pürgitakse uudisportaalide pealkirjadesse. Selle eeskuju on seadnud oma käitumisega peaminister, mistõttu on ka tema valitsuse ministritel vaba voli juhi jälgedes käita,» ütles Solman.