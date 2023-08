Pere Sihtkapital jätab skandaalse uuringu katki

Pere Sihtkapital võttis eile, 17. augustil tagasi Tartu Ülikooli inimuuringute eetika komiteele esitatud kooskõlastuse taotluse lastetuse küsitluse läbiviimiseks. Küsitlusega jätkamine ei ole kujunenud olukorras mõeldav.



Juhatuse liige Hillar Petersen kinnitas Postimehele, et sihtasutus võttis neljapäeval avalduse eetikakomiteest tagasi. «Lähiajal seda lastetuse uuringut ei tule ja ma arvan, et see pole võimalik,» sõnas ta. Esmaspäeval pidi kogunema eetikakomitee, et Pere Sihtkapitali poolt algselt esitatud taotlus üle vaadata, kuid nüüd nad seda tegema ei pea. «Võtsime eile oma taotluse tagasi ja ei ole mõtet rohkem nende aega sellega kulutada. Selleks korraks kõik,» ütles Petersen. Teise uuringu kohta, mis puudutab lapserikkaid peresid, sihtasutus veel seisukohta kujundanud ei ole.



Küsimusele, mis nüüd saab edasi vastas Peterson, et kõik selgub tulevikus. Praegu on käimas nii politsei väärteomenetlus endise dekaani Eametsa suhtes kui ka andmekaitse inspektsiooni menetlus. «Osalistega toimuvad menetlused, ega neid ei saa kommenteerida. Kõik selgub tulevikus,» lisas ta.