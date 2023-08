Ratas: Narvas püütakse Keskerakonna nime kaaperdada

«Keskerakond on tuntud kaubamärk ja mõistan, miks on soovi seda ära kasutada, kuid sellisel viisil erakonna nime kasutamine ja seda olukorras, kus ainult üks fraktsiooni liige üheksast on Keskerakonna nimekirjas viimastel kohalikel valimistel kandideerinud ja valijatelt toetust palunud, on selgelt vale,» kirjutas Ratas sotsiaalmeedias. Ta leiab, et see on ebaõiglane nii valijate, aga ka erakonnaliikmete suhtes. «Eriti nende, kes on kandideerinud Keskerakonna nimekirjas ja seisnud erakonna põhimõtete eest valimistel,» lisas Keskerakonna juht.