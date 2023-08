Kohtunik võttis Slava Ukraini vilepuhuja Tšernovi protsessil oktoobrikuuni pausi

Kohtunik määras järgmise istungi 3. oktoobriks, et Tšernovi juhtumi materjali keerukust täpsemalt uurida.

Tšernov nägi eilses istungis positiivseid märke. «Näen, et kohtunik tegi õige otsuse, kui otsustas dokumentidega täies mahus tutvuda,» lausus ta Postimehele. «Kohus kuulas lõpuks ära mitte ainult süüdistuse, vaid ka kaitse, ning on lootust, et tuleb õiglane ja seaduslik otsus.»