Eesti lapsi kimbutavad enim just hambaaugud

Tartus elav Kaisa on kolme lapse ema. Tal on nelja- ja kümneaastane tütar ning kuuene poeg. Kaisa sõnul hakkas ta lastega hambaarsti juures käima varakult, alates sellest hetkest, mil neil kõik hambad lõikusid. Kui noorema tütre ja poja jaoks olid esimesed kokkupuuted hambaarstiga meeldivad, siis vanima tütre, Stefany, jaoks mitte.

Kaisa sõnul mängib esmase kogemuse juures enim rolli see, missuguse hambaarsti juurde satutakse. «Esimese lapsega ma ei teadnud üldse, kuhu minna või kust otsida sellist lastesõbralikku hambaarsti. Mõtlesin, et hambaarst on hambaarst ja neil pole vahet, kuid tegelikult see nii ei ole,» ütles Kaisa. Ta kirjeldas aastatetagust olukorda, mil umbes kolmene Stefany esmakordselt hambakontrolli läks. «Stefany ei lubanud alguses ikka üldse mitte midagi teha. Lükkas jalgadega arsti tooli ja hoidis suud kinni, kuigi oli näha, et hammastes on auke, mida oleks vaja parandada».