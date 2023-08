OTSE POSTIMEHEST ⟩ Ülle Madise: ma lähen riigikogu ette ettepanekuga võtta Kert Kingolt saadikupuutumatus

Mulle tundub, et lahendusel on kaks poolt, üks on ikkagi see, et fraktsioonid peavad suutma omavahel kokku leppida, kuidas edaspidi käitutakse nii koalitsioonis kui opositsioonis olles. Tuletan meelde, et praegune opositsioon käitus peaaegu samamoodi, kui nad olid võimul. Ka nemad surusid oma seadusi läbi. Nüüd tehakse vastu, aga tehakse hullemini. Aus on minu arvates öelda ka seda, et kuna koalitsioon asus väga olulisi seaduseelnõusid menetlema kiirkorras, siis rikkus ta tähtaegu ning vihastas sellega välja ettevõtjad ja paljud inimesed, kellel jäi kaks või kaks ja pool päeva aega, et oma arvamust avaldada. Nii ei jõutud muudatusettepanekuid korralikult esitada ega neid läbi hääletada ja ma arvan, et see oli täiesti legitiimne põhjus, et opositsioon kasutas vastukäiguna obstruktsiooni. Paraku keerati selle obstruktsiooniga vint niimoodi üle, et vabariigi president ei saanud minu meelest seadust välja kuulutamata jätta ja tagasi saata põhjusel, et need seoti usaldusega. Kui obstruktsioon oleks jäänud riigimehelikumatesse piiridesse, oleks see võimalus ehk olemas olnud. Nüüd, kus kõik on tegelikult nii opositsioonis kui koalitsioonis neidsamu asju teinud, oleks mõistlik, riigimehelik ja põhiseaduse vaimuga kooskõlas, omavahel kokku leppida. Teisalt tundub mulle, et praegu käiakse õppimas USA-s Donald Trumpi juures seda, kuidas rahvast hullutada ja ässitada. Juba 20 aastat tagasi rääkis üks konsultant, kes püüdis ka siin ühte erakonda nõustada, et vaidlustage valimistulemus ja mitte kohtus. Rünnake kõiki institutsioone, öelge et kohtud ei kõlba, õiguskantsler, riigikontroll, president, keegi ei kõlba ja ärge usaldage neid. Kutsuge selleks rahvast üles. Ameerika on ise sellega väga hädas, nii et ma soovitan kuulata neis asjus Rein Taageperat. Mulle tundub, et Eestisse püütakse tuua liiga palju sellist ameerikalikku viha ning umbusalduse külvamist, et muuta riik sisuliselt töövõimetuks. Eesti süsteemi see ei sobi ja see ei sobi Eesti riigile. Põhiseaduses on paragrahv, mis ütleb, et kõikidel on kohustus olla lojaalne põhiseaduslikule korrale ja kaitsta Eesti iseseisvust. Põhiseaduslik kord aga tähendab, et riigikogu teeb oma tööd, valitsus teeb oma tööd, president teeb oma tööd ja kohtud teevad oma tööd. Neid tuleb küll kontrollida, kui vaja siis kritiseerida, aga kogu põhiseaduslikku korda ilmaasjata küsimärgi alla seada pole õige. Ühtegi õigust ei tohi kuritarvitada süsteemi lõhkumiseks. Nii et riigikogu ei saa jääda teovõimetus ja juhatusel tuleb leida viis, kuidas riigikogu meie põhiseadusliku korra raames oma tööd jätkab. Ma arvan, et ka meie ametkond peab hakkama põhjalikumalt vaatama eelnõude menetlemiskorda.