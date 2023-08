Lähipäevade ilm on jahedapoolne ja niiske

Keskkonnaagentuuri teatel on ööl vastu teisipäeva Lääne-Eestis vähese, ida pool aga pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab hoovihma ja on võimalik äike. Puhub läänekaare-, Virumaal põhjakaaretuul 3–8, rannikul puhanguti 13 m/s. Sooja on 10–15, rannikul kuni 17 kraadi. Teisipäeva päeval on saartel vahelduva pilvisusega, mandril pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub läänekaaretuul 3–8, saartel puhanguti 13 m/s. Sooja on 18–22 kraadi.

Kolmapäeva öösel on rannikul vahelduva pilvisusega, sisemaal pilves selgimistega ilm. Mitmel pool sajab vihma. Puhub läänekaare-, põhjarannikul põhjakaaretuul 3–8 m/s. Sooja on 9–14, rannikul kuni 17 kraadi. Kolmapäeva päeval on muutliku pilvisusega ilm. Sajab hoovihma ja võib esineda äikest. Õhtu poole pilved hõrenevad ja sajuvõimalus väheneb. Puhub valdavalt loodetuul, Põhja-Eestis põhjakaaretuul 3–8 m/s. Sooja on 17–21 kraadi.