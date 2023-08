VIDEOINTERVJUU ⟩ Alar Karis: raha on meil olemas, kuid seda pole piisavalt

Härra president, te oma kõnes nimetasite, et kaitsete lõpuni presidenti institutsiooni sõltumatust, kui suures ohus see sõltumatus praegu on?

Sõltumatus kaitseb meie põhiseadus, niiet ka mina allun põhiseadusele nagu ka teised põhiseaduslikud institutsioonid nii, et meil on võimudelahusus ja kui mina peaksingi kuskil libastuma, siis selleks on meil õiguskantsler ja riigikohus, ohus me küll ei ole.

Olete poliitikutega rääkinud ka silmast silma peale seda kahetsusväärset juhtumit, mis on presidendi kantselei ümber toimunud, teie välissuhtlus on siiski piiratud ja see ei ole üldse hea.

Muidugi ei ole hea, kui ei saa kõiki põhiseadusest tulenevaid ülesandeid täita võimalikult parimal viisil. Küsimus ei ole mitte selles, et presidendi kantseleil on raha otsas, raha on meil olemas, kuid seda pole piisavalt, et teha kõike parimal viisil.

Täna me siiski naudime seda üritust, mille puhul ka mõned hääled on öelnud, et äkki pole tarviski. Ilma selliste asjadeta me vist ikkagi päriselt ei saa, ükskõik kui palju või vähe seda raha on.