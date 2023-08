VIDEOINTERVJUU ⟩ Anu Tali: vabadust tuleb hinnata ja sellest lugu pidada

«Viimase aasta valguses, Peterburis õppinud inimesena, kes on spetsialiseerunud ka vene muusikale ja armastab väga Arvo Pärti, Tõnu Kõrvitsat ja Veljo Tormise loomingut. Ütleme nii, et viimased aastad on mõtlema pannud ja võib öelda, et vabadust ei saa mitte kunagi iseenesest mõistetavalt võtta ja niimoodi ka oma lapsi kasvatada. Vabadust tuleb hinnata ja sellest lugu pidada ja minu arust on see mõte, mida me täna võiksime iseendale korrata ja oma lastele», lausus Tali Postimehele.