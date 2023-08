«Ei taha väga sellest kaklemisest pidupäeval rääkida, aga eks neid eriarvamusi oli tol ajal ka, ja 20. augusti otsus, kui mõelda, et mis on selle otsuse tähendus ka praeguses poliitikas, siis on see, et Eesti huvides tuleb leida üksmeel, me vajame seda üksmeelt», sõnab Hänni.