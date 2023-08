Zelenskõi: Ukraina abiootamise ajal rajasid venelased kindlustusi

Lisaks viitab Vene üksuste ümberpaigutamine sinna muudelt aladelt sellele, et äsjased Ukraina rünnakud on oluliselt nõrgendanud vastupealetungi algusest rotatsioonita Zaporižžja oblasti lääneosa kaitsnud Vene üksuste olukorda.

«Ukraina väe hiljutine pealetung Robotõnest põhjas ja kirdes (10 km Orihhivist lõuna pool) Zaporižžja lääneosas võib võimaldada Ukraina väel alustada operatsioone piirkonnis, mis asuvad väljaspool kõige tihedamaid miinivälju Kui Venemaa teise kaitseliini ümber olevad alad on vähem mineeritud, aitab see tõenäoliselt Ukrainal kiiremat edu saavutada,» ütlesid analüütikud, rõhutades siiski, et neil puudub teave Venemaa miiniväljade tiheduse ja sügavuse kohta.