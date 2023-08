FOTOD ⟩ Enneolematu uputus viis Tartumaal minema trepid, sõiduteed ja kassi

Merilin Kivioru abikaasa William Combes nägi pühapäeval ränka vaeva, et keldrisse voolanud vesi sealt välja saada.

Viilidest mõnesaja meetri kaugusel Saadjärve läheduses asuva elumaja rahval jäi aga kõigi muude kahjude kõrval kadunuks ka kass. «Loodame ikka, et ta oli lihtsalt hirmul ja tuleb varsti tagasi, aga oleme kõik põõsaalused läbi otsinud ja kahtlustame, et vesi võis kassi järve vedada,» kurvastas Helgi Sabre pühapäeva pärastlõunal. «Vähemalt oli meil jänesepuur õues piisavalt kõrge aluse peal, et esimese hooga vesi neid ei ohustanud ning meil õnnestus nad päästa.»