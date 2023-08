Reznikovi sõnul suureneb Ukrainale antavate lennukite arv

Reznikovi sõnul on veel mitu riiki, kes on valmis ühinema niinimetatud lennukikoalitsiooniga, mille raames viiakse hävitajad F-16 Ukrainasse.

«Ma tahan teile meelde tuletada, et Vilniuses liitus niinimetatud lennukikoalitsiooniga 11 riiki. Aga see koalitsioon kasvab. Ma tean kindlalt, et on mitu riiki, mis on valmis sellega ühinema, kuid nad peavad saavutama oma parlamentide loa ja valitsus peab tegema otsused. Ja see tehakse teatavaks veidi hiljem,» ütles minister.