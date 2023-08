PPA peatab ajutiselt kiirpasside väljastamise

«Valdavale osale dokumenditaotlejatest jäävad hooldustööd märkamatuks, küll aga võivad need kahjuks põhjustada ebamugavusi neile, kes just sel lühikesel ajavahemikul soovivad oma dokumendi kätte saada kiiresti. Tavaliselt taotletakse päevas paarkümmend kiirpassi ning neil inimestel palume kindlasti oma dokument taotleda hiljemalt selle nädala neljapäeval. Siis on kindel, et jõuame selle enne hooldustööde algust valmis teha,» selgitas vanemkomissar Abram.