ÜLEVAADE ⟩ Kooliaasta algus toob Tallinna tänavatele paraja liikluspusa

«See ilmselt ei ole väga populaarne arvamus, aga me oleme hakkama saanud,» lisas Arengu. «Oleme seisukohal, et ju ta laabub uuel kooliaastal ka. Lapsevanemad kära tõstnud ei ole ja laste toomine ja viimine on lahendatud, jalgsi lahendust kasutatakse rohkem.»

Sügisesed muudatused

Trammiliin nr 2 ja nr 4 alustavad taas tööd 1. septembril. Seoses Rail Balticu Ülemiste terminali ehitusega on mõlemal liinil on lõpp-peatus Suur-Paala.

Bussiliin nr 2 ja nr 15 peatuvad seetõttu mõlemas sõidusuunas ka Lennujaama peatuses. Lisaks teeb buss nr 2 kesklinna suunal täiendava peatuse lennujaama trammipeatuse alal.

Hiljemalt 15. septembriks avatakse osaliselt Pronksi tänava Tartu maantee ja Raua tänava vaheline lõik 1+1 sõiduraja ulatuses.

Tartu maantee ja Pronksi tänava ristmiku avamine sõltub betooni kuivamisele kuluvast ajast. Pronksi–Raua, Pronksi–Gonsiori ja Pronksi–Kunderi ristmik avatakse osaliselt autoliiklusele 1. septembril.

Trammiliin nr 1 ja nr 3 jätkavad sõitmist 1. oktoobrist. Ajutine trammiliin nr 6 marsruudil Tondi–Kopli jätkab vähemalt septembri lõpuni. Linnal on kavas Pärnu maantee ja Kopli tänava vahelise trammiliiklusega jätkata ka siis, kui ülejäänud trammiliiklus sügisel taastub. Praegu on ajutine trammiliin nr 6 näidanud, et nõudlus Koplit ja Pärnu maanteed ühendava liini järele on olemas.

Lisaks sõidab 1.–30. septembrini Kadriorus marsruudil Kumu–Weizenbergi isejuhtiv buss.

Seoses Vanasadama trammitee ehitusega teevad kuni ehitustööde lõpuni kesklinnas ümbersõidu bussiliinid 1, 2, 5, 9, 11, 14, 15, 18, 18A, 20, 20A, 29, 31, 34, 35, 38, 42, 44, 46, 51, 55, 58, 60, 63 ja 66.

Vana-Kalamaja tänav avatakse liiklusele 3. septembri õhtul ning sellega seoses taastub alates 1. septembrist 3. bussiliini tavapärane liikumistee.

Utilitas lõpetab 1. septembriks Liivalaia tänaval kaugjahutusvõrgu rajamistööd, samuti jõuab selleks ajaks lõpule Tallinna Vee tellimusel Tehnika tänaval kanalisatsioonikollektori renoveerimine.

1. septembriks on ümber ehitatud suurem osa kesklinna bussipeatuseid: peatus Tõnismägi, Vabaduse väljaku «Sinine» ja Vabaduse väljaku peatus, Tallinna Ülikooli peatus, Hallivanamehe peatus, Kalevi peatus, Tornimäe peatus Rävala puiesteel ja Pronksi peatus Narva maanteel.

Põhja puiestee ja Kursi tänava ristmik avatakse liiklusele taas 30. septembril. Ahtri tänaval lõppevad tööd 4. oktoobril. Narva maantee, Jõe ja Pronksi tänava ristmik avatakse autoliiklusele 20. oktoobril. Hobujaama tänava ja Narva maantee ristmikult pääsevad mootorsõidukid taas läbi pärast 17. novembrit.