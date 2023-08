PRIA tahab 60 000 euro eest oma kuvandit muuta

Asutus lisas hanke «PRIA rebrändimine ja seda toetava kommunikatsioonistrateegia loomine» riigihangete registrisse esmaspäeval.

«Käesoleva hanke ja sõlmitava raamlepingu eesmärgiks on tõsta PRIA organisatsiooni mainet, parandada avalikkuse taju ning tõhusalt edastada PRIA missiooni, teenuseid ja väärtusi PRIA mitmekülgsetele huvipooltele. Sõlmitava raamlepingu esemeks on PRIA rebränding ning seda toetava kommunikatsioonistrateegia loomine koos kolmeaastase taktikalise kavaga,» seisab hankedokumendis.

Ettevõte kirjutas hanedokumendis, et PRIAst on kujunenud tugev ja hästitoimiv makseagentuur, mille tegevus on 20 aastat olnud suunatud eelkõige makseagentuurina arenemisesse.

«Selle aja jooksul on PRIAl kogunenud suur hulk andmeid, mille abil pakkuda erinevatele huvipooltele (kliendid, teadlased, riigiasutused jne) teadmuspõhiseid teenuseid ja nõustamist. PRIA eesmärk on rebrändimise ja uue kommunikatsioonistrateegia abil liikuda senisest niiöelda kontrollasutuse kuvandist laiemaks ning jõuda huvipoolte teadvusesse kui ka väärtuslik nõuandev koostööpartner ja maaelu arengu toetaja,» selgitas PRIA, kuhu on kavas kulutada 60 000 eurot.

PRIA lisas, et ettevõtte lausung on «Üheskoos elujõulise ja loodusest hooliva Eestimaa heaks!», mis võiks selge sõnumina jõuda igasse Eestimaa nurka.

«Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava 2023–2027 on tähtsale kohale seadnud varasema nõuetepõhisuse asemele tulemuslikkuse. Sellest johtuvalt on ka PRIA uus strateegiline suund seatud enam kliendikesksusele ja andmete väärindamisele viisil, mis aitab igale toetusesaajale/kliendile luua otsekui «rätsepaülikonna». See võimaldab toetusi täpsemini sihtida – pakkuda neid sihtgrupipõhiselt, eesmärgipäraselt ning ligipääsetavamalt,» on kirjas hanke dokumendis.

PRIA soovib, et aastal 2027 hinnatakse asutust kasuliku ja usaldusväärse Eesti toidu ja maaelu eest seisva partnerina, kus töötavad hoolivad ja õnnelikud inimesed.