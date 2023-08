Esmaspäeval oli Tallinna loomaaia värava läheduses paiknev laste zoo huvilisi täis – kes silitas kitse, kes vaatas võlutult, kuidas jänes lehti nätsutab. Loomaaia teises otsas jälgisid kümned silmapaarid jääkarude tegemisi nii, et unustati isegi omavahel lobisemine. Kahe populaarse ala vahel asuv loomaia kolmas tõmbenumber, alles tänavu maikuus külastajatele avatud Kagu-Aasia vihmametsa hoone, oli kinni. Silt uksel andis teada, et esmaspäeviti on külastuskeskus suletud, teisipäevast pühapäevani pääseb sisse vaid hommiku- ja õhtupoolikuti. Miks ometi?