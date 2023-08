Automaksu toetavad kõige enam kolme võimuerakonna valijad

Iga neljas inimene vastas, et toetab kas täielikult või pigem toetab automaksu, 70 protsenti inimestest märkis, et pigem ei toeta või ei toeta üldse. Vastajate seas oli 5 protsenti neid, kes ei osanud vastata.

Kõige enam ehk 59 protsenti on toetajaid Reformierakonna valijate seas, sealhulgas iga kümnes vastaja toetab seda ideed täielikult.

Sotsiaaldemokraatliku Erakonna toetajate seas toetab ideed napilt üle poole ehk 53 protsenti inimestest ning nende seas on kõige enam ehk 21 protsenti neid, kes toetavad ideed täielikult.

Eesti 200 valijate seas on toetus alla poole ehk 38 protsenti.

Riigikogus esindatud erakondadest on toetus automaksule kõige madalam EKRE valijate seas, vaid 4 protsenti. Isamaa valijate seas on toetajaid 5 protsenti ja Keskerakonna valijate seas 7 protsenti.

Auto on olemas 78 protsendil vastajatest ning neist suurem osa on automaksu vastu: ühe auto omanikest on vastu 73 protsenti, kahe või enama auto omanikest 79 protsenti vastanutest.