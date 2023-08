Abistatud suitsiidi pakkumises kahtlustatav lahkus erakonnas pettununa Eesti 200st

Tema hinnagul viib Eesti 200 – nagu ka pea kõik teised Eesti erakonnad – ellu meritokraatlikku ideoloogiat. «St parteide juhid on need targad, kes teavad, mis on rahvale hea. Ja rahva ülesanne on teha tööd, maksta makse ja nautida õigust suu kinni hoida.»

Viimaseks piisaks sai tema jaoks Eesti 200 Facebooki grupis kehtestatud tsensuur. «Sellega tegid erakonna juhid selgeks, et (rahva)demokraatia edendamine pole nende huvides. Kuna liikmetel on õigus nüüd ja edaspidi tutvuda vaid erakonna juhtide tarkade mõtteteradega ja parimal juhul neid kommenteerida, siis aitab küll.»

67-aastasel Tammertil on seljataga kirev parteiajalugu. Vikipeedia andmetel on ta kas kandideerinud või liige olnud Eesti Ettevõtjate Erakonnas, Koonderakonnas, SDEs, Eestimaa Rohelistes, EKREs ning Savisaare Valimisliidu ja valimisliidu Tegus Tallinn nimekirjas.

Tammert uskus, et ei jää seadusele ette

Maikuus kajastas Tammerti plaani Kanal 2 saade «Täistund»: «Põhimõtteliselt on see abistatud suitsiid. Eutanaasia on see, kui keegi teine teeb. Kui keegi annab tableti, teeb süsti – see on eutanaasia, seda ma ei paku,» oli Tammert kindel.

Kui seni on ühiskonnas kehtinud arusaam, et kõik eutanaasiasarnased teenused on keelatud, siis osaliselt on see tõsi. Abistatud suitsiidi puhul ei tee viimast liigutust arst või keegi teine, vaid klient ise.

«Olen seadused läbi käinud. Küsisin nii politseilt, sotsiaalministeeriumilt kui ka prokuratuurilt, mida nad sellest arvavad,» ütles Tammert. «Sotsiaalministeerium ütles, et meie tegeleme ainult tervisega, meie ei surmaga ei tegele. Politsei ütles, et kui vägivalla tundemärke ei ole, ja on vanainimene, siis ei ole nagu meie teema.»