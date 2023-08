TAUST ⟩ Maila Taimre: Austraaliasse taheti Balti põgenikke, sest me ei olnud sealsele silmale võõrad vaadata

Juba 95-aastane daam on teinud tuhatkond raadiosaadet Austraalia riigiraadios, kus tutvustas Eesti elu nii Nõukogude okupatsiooni kui ka taasiseseisvumise ajal.

Te olete sündinud aastal 1928 ja ikka väga kõbus.

See on ainult number, inimene on nagu inimene ikka edasi.

Mida mäletate lapsepõlvest ja iseseisvast Eestist?

Minu esimesed mälestused on naljakad või imelikud. See oli aasta 1933 ja minu õde oli siis saanud aastaseks, suvitasime Narva-Jõesuus. Õde hakkas just kõndima ja kogu aeg kukkus ninapidi liiva sisse ja mina pidin siis teda hoidma, et ta ei kukuks. See on siiamaani meeles.

Või kui ema oli haiglas õde sünnitamas ja isa luges mulle juturaamatut ja mina parandasin teda. Isa ütles üllatunult, et sa oskad lugeda. Mina ei saanud aru sellest üllatusest, olin kolme ja poole aastane, mõtlesin, et kas ma olen midagi valesti teinud.

Narva-Jõesuu oli puhkamiseks ju väga prestiižne koht.