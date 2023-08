Hundikari jalutas päise päeva ajal taluõuele

Ehkki ehmatavast elamusest on juba poolteist nädalat möödas, on Triin Tõnissonil pilt veel praegugi elavalt silme ees. «Juhtusin tol päeval kella 11.30 paiku silmama maja nurga juures suurt koera. Jõudsin mõelda, et huvitav, kelle koer see on, kui järgmisel hetkel nägin talle järgnemas veel kaht koera. Pidasin loomi esiotsa tõesti koerteks, kuid siis vaatasin lähemalt ja mõistsin, et need on hoopis hundid,» meenutas ta.

Maja nurga taha vaadates jahmus Tõnisson aga veelgi enam, sest seal oli kolmele nähtule lisaks veel kolm hunti. Siis polnud tal vähimatki kahtlust, et seisis silmitsi kuuepealise hundikarjaga. «Kuna teadsin, et minu kolmeaastane poeg ning kahe ja poole aastane vennatütar hüppasid ja kilkasid sel hetkel õue peal batuudil, ei osanud ma reageerida muud moodi, kui hakkasin kõvasti karjuma, et hunte minema peletama,» lausus ta. «Õnneks see toimis ning kolm tükki jooksid ühele ja kolm teisele poole minema.»

Lapsed Triin Tõnissoni sõnul õnneks ei tajunud midagi ja hirmu ei tundnud, sest kiskjad ei jäänud nende vaatevälja. Seega mingit püsivat traumat nad sellest ei saanud. Küll ehmatas elu esimene kohtumine huntidega väga ära Pärna talu perenaist ennast. «Olen selles majas sündinud ja kasvanud ning kogu oma lapsepõlve siin õuel jooksnud, kuid pole kunagi hunte näinud,» lausus ta.