FOTOD ⟩ Hirvepargis peeti traditsioonilist kõnekoosolekut

«Kõnekoosolekute traditsiooni ülal pidada on tähtis, et vältida uusi sobinguid suurriikide vahel. 1939. aastal jagasid kaks diktaatorit salatehinguga omavahel Euroopa pooleks ja alustasid koos II maailmasõda. Üks selle pakti tulemusi oli Eesti vabariigi füüsiline häving,» rõhutas sündmuse olulisust Isamaa auesimees Tunne Kelam. «Ehkki meie riik õnnestus taastada, peame alati meeles pidama mineviku traagilisi sündmusi, et need ei korduks.»