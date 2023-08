Põhja-Korea teatel nurjus luuresatelliidi lend rikke tõttu

KCNA kinnitas, et probleem ei ole suur ja lubas uut edukat starti juba oktoobris.

Põhja-Korea liider Kim Jong-un on seadnud režiimi peamiseks prioriteediks sõjalise luuresatelliidi arendamise, sest tema hinnangul see on vajalik vastukaal USA suurenenud sõjalisele kohalolekule Korea poolsaare ümbruses.