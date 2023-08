Vabaduse väljakul toimuva suurejoonelise kontserdiga tänatakse Eesti inimesi

Kontserdi korraldajate, Ukraina juurtega Eestis elava muusiku Ruslan Trochynskyi ja tema abikaasa Terje sõnul on ettevõtmine ellu kutsutud eelkõige selleks, et avaldada tänu kõigile Eesti inimestele, kes on Ukrainat toetanud ja tähistada üheskoos sõjas oleva Ukraina taasiseseisvumise päeva. «Kui me veebruaris Ruslaniga mõtlesime, et Eesti inimesed on nii palju panustanud Ukraina toetuseks – igaüks omal moel, siis tuleks öelda «aitäh». Tuleks öelda avalik, suur «aitäh», sest igaüks meist vajab tunnustust ja õlalepatsutust, aga see peab olema siiras. Ja kõige siiram tänu on ikka läbi muusika. See oligi üks tänase kontserdi kõige suuremaid eesmärke – tänada Eesti inimesi,» sõnas Terje.

Tema hinnangul on kurb, et kogu annetuste teema vahepeal nii valusa löögi sai. «Igaüks tundis pitsitust südames, sest kõik ju panustasid - mitte ainult Slava Ukrainile, vaid teistele organisatsioonidele samuti. Pärast seda annetused langesid väga kõvasti. Seega me tundsime, et peaksime oma näo ja oma nimega tegema puhta ning avatud annetuskampaania. Uurisime Ukrainast järgi, mida neil oleks vaja, millega saaksime meie aidata. Ida-Ukrainas on meil head sidemed, kuna oleme seal käinud ja tegutsenud alates 2015. aastast erinevate heategevusprojektidega. Ukraina lapsed ei ole Ida-Ukrainas, kus iga päev linnu pommitatakse, käinud kolm aastat tegelikult koolis. Esmalt oli pandeemia ja siis algas sõda. Neil on vaja füüsiliselt ja psühholoogiliselt tulla kokku ja õppida ning saada haridust. Selleks aga on vaja, et lapsevanemad teaksid oma lapsi hommikul kooli saates, et nad tulevad õhtul koju. On vaja toimivaid, päriselt kaitsvaid pommivarjendeid koolidesse. Seega me loodetavasti saame raha, et vähemalt kaheksale Ida-Ukraina koolile ehitada päriselt kaitsvad pommivarjendid.»