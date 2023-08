Riisalo: järgmisteks valimisteks luuakse nutiseadmega hääletusvõimalus

«Eesti digiriik areneb pidevalt ja peab liikuma ka seadmetesse, mida inimesed igapäevase elu korraldamisel kõige enam kasutavad. Praegu on selleks nutitelefon. Valimiste võimaldamine nutitelefonis ei ole midagi võimatut. Rakenduse tehniline prototüüp on juba valmis, testitud ja siht on 2024. aasta Euroopa Parlamendi valimisteks luua võimalus hääletada nutiseadmega,» ütles Riisalo.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on koostöös justiitsministeeriumi ning Riigi Infosüsteemide Ametiga (RIA) jõudnud m-valimiste arendamisel vaheetappi, millest edasi on võimalik tootestada mobiilirakenduse prototüüp ja algatada vajalikud muudatused õigussätetes. Riisalo selgitas, et m-valimised on sisult olemasoleva e-hääletuse edasiarendus.

Rakenduse prototüübiga on testitud hääle andmist, edastamist ja vastuvõtmist. Ministri sõnul eeldab selle edasine kasutuselevõtmine erinevate riigiasutuste tihedat koostööd. «Ühise pingutusena on m-valimisteks võimalik tagada nii tehniline valmisolek kui ka vastav õigusruum, et jõuda personaalsema ja kasutajasõbralikuma digiühiskonnani,» kommenteeris Riisalo.

Justiitsminister Kalle Laaneti (RE) sõnul on elektroonilisi valimisi edukalt läbiviidud juba pikka aega ja nüüd astutakse oluline samm, et viia valimised inimestele veelgi lähemale. Samas seistakse justiitsministri sõnul selle eest, et mobiiliga valimistel oleks tagatud kooskõla kõikide põhiseaduslike nõudmistega ja säiliks inimeste jätkuv usaldus valimiste vastu. «Mobiiliga hääletamisel peab kindlasti olema tagatud kogu valimisprotsessi turvalisus ja kontrollitavus,» ütles Laanet.