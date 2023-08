GALERII ⟩ Eesti ukrainlased tähistasid iseseisvuspäeva rongkäiguga läbi Tallinna vanalinna

Vabaduse väljakul algab kell 19 kontsert «Ukraina tänab!» . Kontserti eel, ajal ja järel kogutakse annetustelefonidega raha, et aidata Ida-Ukraina rindelähedaste linnade koolimajadele pommivarjendeid ehitada.

Kontserdi korraldajate, Ukraina juurtega Eestis elava muusiku Ruslan Trochynskyi ja tema abikaasa Terje sõnul on ettevõtmine ellu kutsutud eelkõige selleks, et avaldada tänu kõigile Eesti inimestele, kes on Ukrainat toetanud ja tähistada üheskoos sõjas oleva Ukraina taasiseseisvumise päeva.