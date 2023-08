Maris Sild valiti Tallinna linnavolikogu esimeheks

Värskelt volikogu juhiks valitud Sild ütles, et loodab teha koostööd kõigi poliitiliste jõududega. «Pean eesmärgiks, et nii volikogu saalis kui ka komisjonides toimuvad arutelud oleksid sisukad ja arvestaksid linnaelanike huve,» ütles ta ja lisas, et tema prioriteet on linnaosakogude rolli suurendamine ja kaasamine linna juhtimises.

Täna ameti üle andnud Ossinovski ütles, et on ametist lahkudes rahul, sest vähem kui poole valitsemisperioodi jooksul on suur osa koalitsioonileppe punktidest kas täidetud või aktiivselt töös.

«Muutused on toimunud linnaettevõtete juhtimises, mitmed ettevõtted on likvideeritud, nõukogude politiseeritus vähenenud, oleme kiirendanud rattateede ehitust, tõstnud fookusesse linnalooduse ja kliimaküsimused, käiku on läinud ööbussid ja tasuta muuseumipühapäevad, lasteaia kohatasu on teist aastat külmutatud, rajatakse uusi trammiteid, hooldekodukoht on kättesaadav pensioni eest ja palju muud,» loetles Ossinovki.

Alates 2022. aasta novembrist volikogu juhtinud Ossinovski teatas tagasiastumisest 16. augustil.

Sild on töötanud Sven Mikseri nõunikuna ning olnud kolmes järjestikuses koosseisus Tallinna linnavolikogu liige ja juhib ka volikogu rahanduskomisjoni. Sild on olnud Kristiine linnaosakogu liige ja juht. Tal on halduse- ja ärikorralduse kõrgharidus Tallinna ülikoolist.