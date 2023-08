Biden ja Zelenskõi arutasid Ukraina hävitajapilootide väljaõpet

Zelenskõi teatas, et tänas Ühendriikide presidenti muu hulgas ka iseseisvuspäeva tervituste eest.

«USA on võtnud juhtrolli ülemaailmse toetuse kindlustamisel Ukrainale. See otsustav juhtimine tegi meie võitluse võimalikuks ja seadis ajaloo kaare headuse suunas. Üheskoos tõestame, et vabaduse ja iseseisvuse eest tasub võidelda,» sõnas Zelenskõi ametlikus avalduses.