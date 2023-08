Podoljak toonitas Ukraina luure erioperatsioonide olulisust Krimmis

Kiiev teatas neljapäeval, et öise erioperatsiooni käigus heiskasid eriüksuslased Ukraina riigilipu Venemaa annekteeritud Krimmis. Tegu oli sümboolse võiduga riigi teise sõjaaegse iseseisvuspäeva puhuks.

Kiiev on korduvalt öelnud, et võtab Venemaalt tagasi Krimmi, mida rahvusvaheline üldsus tunnistab kui osa Ukrainast, kuid mida kontrollivad Moskva okupatsiooniväed juba aastast 2014, mil Kremli üksused vallutasid poolsaare.

Podoljak märkis ta, et sellised uudised erioperatsioonide läbiviimisest tekitavad ilmselgelt äärmiselt positiivseid emotsioone.

Nõunik rõhutas, et Krimm on Ukraina territoorium ja sealsetel sissetungijatel peaks maa jalge all põlema hoolimata sellest, kas nad on sõjaväe- või tsiviilokupandid.

«Ärgem unustagem, et seal on palju tsiviilisikuid, kes on samuti okupandid. Nad tulid ja varastasid Ukraina kodanike vara ja hooneid nagu Venemaal alati kombeks,» rääkis Podoljak.

«See tähendab, et mida Venemaa alati teeb, kui tegemist on selle või teise territooriumiga. Vallutab ja üritab asendada sellel territooriumil elanud elanikkonna etnilist koosseisu. Antud juhul oma migrantide arvelt, keda see tõi Krimmi oma riigi erinevatest osadest,» jätkas Podoljak.

Nõuniku sõnul kinnitavad viimased sündmused ajutiselt okupeeritud poolsaarel, et Ukraina ei peatu teel oma territooriumide vabastamiseks ja kasutab selleks kõiki võimalikke vahendeid.

Podoljaki hinnangul näitavad luure erioperatsioonid Vene okupantidele selgelt, et ajutiselt okupeeritud poolsaarele surve kasvab.

Ukraina luure andis teada, et nende eriüksuse dessant maabus ööl vastu neljapäeva Krimmi läänerannikul Olenivka ja Majaki linnade lähedal, kus satuti ka lahingkontakti.

«Selle tulemusena kandis vaenlane inimkaotusi ja vaenlase varustus hävitati. Riigilipp lehvis taas Ukraina Krimmis,» märkis luure avalduses.