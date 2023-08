TAUST ⟩ Kui kallis on armastus? Pulmade eest ollakse nõus maksma uskumatuid summasid

Pea kümme aastat pulmade korraldamisega tegelenud ning selle aja jooksul ligemale 200 pidu organiseerinud Egerta Mändmets-Reinsberg möönab, et kuigi hinnad on tõepoolest tõusnud, tema kogemuse põhjal tähtsa päeva pealt kokku ei hoita.

Aastas korraldab ta keskeltläbi 15–20 pulma ning tema sõnul lähtutakse sellest, et tegu on ainulaadse sündmusega, mistõttu leitakse vajadusel lisaraha, et pulmapäev oleks selline, nagu soov on. Samas seda, et keegi peoks lausa pangalaenu võtaks, pulmakorraldaja kinnitama ei rutta. Ka näiteks Swedbankist öeldakse, et kuna väikelaenu võttes selle sihtotstarvet ei küsita, pole selle tõttu ka statistikat, kui paljud inimesed pulmade korraldamiseks laenu võtavad.