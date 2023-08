TAUST ⟩ Tallinna niitmata jätmine andis õppetunni

«Veiste-südamerohi, harilik raudrohi, õitsemise lõpetanud ojamõõl, piimanõges, hunditubakas, kassitapp ja seatapp,» nimetab taimeliike Kollo meie esimeses peatuspaigas Masina tänaval. Seisame eramaal, mille omanikud pole niitmiseni tänavu jõudnud. Kollo kiire hinnangu järgi võib see mõne ruutmeetri suurune ala sisaldada enam kui 50 taimeliiki. «Siin näeb liike, mis linnapildis eriti tavapärased ei ole, nagu see, lillade õite ja punaste marjadega harilik maavits.» Kahtlustame, et hoovi loomise käigus veeti siia metsataimede seemneid sisaldavat mulda.