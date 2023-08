Zelenskõi nõunik Eesti valitsusjuhi skandaalist: olen Kallase poolt

«Mitte hästi, aga ma olen ka erapoolik. Mul on proua Kallase vastu suur isiklik sümpaatia. Mul pole tema kohta öelda ühtegi negatiivset sõna ja ma ei tee ka seda kunagi,» rääkis Podoljak. «Ma arvan, et ta teeb Ukraina heaks palju ja ta on võtnud õige positsiooni. Arvan, et nad lahendavad selle probleemi Eestis sisepoliitiliselt,» märkis ta, lisades, et Kallas, kes Podoljaki sõnul võtab mõnikord poliitilisi riske, peab nüüd ilmselt Eesti parlamendile täpsemalt aru andma, mida ta oma abikaasa tegevusest varem teadis.