FOTOD JA VIDEO ⟩ Tallinna tramm tähistas 135. aastapäeva vanatrammide paraadiga

Tallinna abilinnapea Vladimir Sveti sõnul on märgiline tähistada trammi auväärset aastapäeva ajal, mil Vanasadama suunal on käivitunud trammitaristu oluline laiendamine, muutmaks trammiliiklust linlaste soovidele veelgi vastavamaks ning toimekindlamaks.

«Ilma trammita on pealinna ühistransporti raske ette kujutada. Tramm on mitmete Tallinna piirkondade jaoks ühistranspordi selgroog. Seetõttu aitab selle arendamine kaasa kogu liikuvuse, aga laiemalt ka linnaruumi paremaks muutmisele. Praegu ehituses olev ning olulisi transpordisõlmi – lennujaama, sadamat ja rongijaama – ühendav Vanasadama trammiliin ei jää kindlasti viimaseks, sest soovime tulevikus teisigi uusi liine välja ehitada. Esimesed sammud selles osas on juba astutud. Lisaks kaalume praegu ajutise Kopli ja Pärnu maantee suunalise marsruudi muutmist püsivaks, sest nõudlus selle liini vastu on arvestatav,» lausus Svet.