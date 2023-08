Zelenskõi sõnul tuleb Venemaa tulevased sõjad võimatuks muuta

Riigipealt küsiti tema unistuste ja edasise kohta, sest tema isiksus on juba ajalukku läinud. President vastas, et praegu pole tema jaoks esmatähtis küsimus, kuidas teda ajaloos tajutakse.

«Esmatähtis on sõja lõpp võiduga, mis muudaks Venemaale tulevikus sõdade alustamise võimatuks. Võit on igaühe jaoks erinev. Aga mina presidendina tahaksin võitu, mis muudab sõja naasmise võimatuks. Tahan just sellist võitu ja see ei ole lihtne,» rääkis president.