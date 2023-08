Teaduste akadeemia juures alustas tööd küberturvalisuse komisjon

Komisjoni lähiaastate fookus hakkab olema valimiste tehnoloogial. «Valimissüsteemide turvalisuse analüüsil on Eestis tehtud palju head teadust. Sellisele tööle on olemas ka ühiskondlik tellimus. Nimelt on Eestis käimas valimisseaduse muutmine ja elektroonilise hääletamise regulatsiooni korrastamine. Komisjoni roll on tuua kokku nendele aspektidele tuge pakkuva teaduse tulemid ning proovida nende toel anda kvaliteetset nõu riigile ja selgitusi avalikkusele,» ütles komisjoni esimees, akadeemik ja Cybernetica AS-i infoturbeinstituudi direktor Dan Bogdanov.