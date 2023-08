Hiiglaslik logistiline väljakutse: õppus Ussisõnad on läbi aegade suurim reservväelaste kogunemine

«Eesti kaitsevägi tugevneb selle õppusega oluliselt ja Eesti kaitsevõime saab oluliselt jõudu juurde,» sõnas kaitseminister pressikonverentsil. Kui praegu on Kaitseliidus pea 10 000 võitlusvõimelist liiget, siis tänu õppusele see arv kahekordistub. Ka teisi üksusi suurendatakse – näiteks lähimaa õhutõrje hakkab põhinema varem välja õpetatud reservil ning ka HIMARSi üksus koosneb suures osas reservväelastest.

Pevkur tänas juba ette kõiki peresid, tööandjaid ja teisi, kes on ühel või teisel moel olnud selle õppusega seotud või keda see mõjutama hakkab. «Meid ei ole põllul kindlasti nii palju kui Kevadtormi ajal, aga kindlasti näeb järgneva kuu aja jooksul laigulist vormi üle Eesti väga palju,» rääkis minister ning palus inimestelt mõistvat suhtumist. «See on kõik selle nimel, et me õpiksime seal, kus me vajadusel peaksime Eestit kaitsma.»